David Sassarini non alza bandiera bianca dopo la sconfitta per 2-0 patita da Inter Women sul campo del Wolfsburg, nel match valido per l'andata del terzo turno preliminare di Women's Champions League: "Credo che abbiamo giocato un buon primo tempo, la squadra ha fatto bene e ha creato diverse opportunità per sbloccare il risultato - il suo commento a Inter TV -. Eravamo consapevoli di venire a giocare su un campo difficile, poi la partita è cambiata dopo l'espulsione e le ragazze sono state brave a limitare il passivo per tenere aperta la gara di ritorno. Abbiamo possibilità di giocarcela, è ancora tutto aperto e in casa nostra sarà un'altra partita: il Wolfsburg qui ha un grande vantaggio dallo stadio, dal terreno e dall'ambiente, ma a Milano sarà un'altra gara".