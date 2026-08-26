Sono 16 i precedenti con l'Inter di Michael Fabbri, selezionato dal designatore Daniele Orsato per dirigere la partita dei campioni d'Italia a Cagliari, in programma domenica sera. Nel bilancio in tutte le competizioni, con il fischietto faentino, i nerazzurri hanno ottenuto 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, l'ultima delle quali in casa contro la Roma (0-1), quando ci fu il tanto discusso episodio in area di rigore tra Yann Bisseck ed Evan Ndicka con la conseguente scomparsa dell'audio. Un solo precedente nella scorsa stagione: la vittoria pr 2-0 contro il Genoa a fine febbraio 2026.

Con la direzione di Fabbri i rossoblù hanno ottenuto appena 3 vittorie in 16 precedenti, l’ultima 0-2 a Crotone il 28 febbraio 2021, contro 7 pareggi e 6 sconfitte.

Sezione: News / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 16:18
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.