Sabato scorso, in occasione di Inter-Monza, Alessandro Bastoni ha mosso il primo passo nella sua ottava stagione in nerazzurro. Arrivato dall'Atalanta nell'estate del 2019, dopo un'annata in prestito al Parma nella quale cominciò a fare intravedere le sue grandi qualità, il difensore classe 1999 è diventato subito fondamentale nello scacchiere nerazzurro anche grazie ad Antonio Conte che gli diede fiducia facendolo esordire contro la Sampdoria, alla sesta giornata di campionato, per poi dargli quella continuità grazie alla quale è diventato un giocatore insostitubiile, successivamente anche con Simone Inzaghi e Cristian Chivu.

Questa fiducia si può tradurre in un numero semplice ma esemplificativo: 300, come le presenze che totalizzerebbe scendendo in campo domenica prossima, all'Unipol Domus di Cagliari, per la gara valida per la seconda giornata della Serie A 2026-27.