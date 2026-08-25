Per Aleksandar Stankovic l’Inter rappresenta molto più di una semplice squadra. Nato a Milano e cresciuto con i colori nerazzurri nel cuore, il centrocampista ha finalmente coronato il sogno inseguito fin da bambino: debuttare con la prima squadra. L’esordio contro il Monza dello scorso 22 agosto ha avuto per lui un significato particolare. "22/08/2026: ti aspettavo da sempre", ha scritto sui social Stankovic, accompagnando il messaggio con i cuori nerazzurri.

Prima di conquistarsi una chance con Cristian Chivu, tecnico che lo aveva già seguito nel settore giovanile insieme a Pio Esposito, Stankovic ha dovuto costruire il proprio percorso lontano da Milano, attraverso le esperienze con Lucerna e Bruges. A 21 anni il centrocampista viene considerato uno dei giovani più interessanti della rosa nerazzurra grazie a duttilità, personalità e ampi margini di crescita.

Le offerte rifiutate

Come scrive Gazzetta.it, gli interessamenti sul mercato non sono mancati. Atletico Madrid, Manchester United e Tottenham avevano chiesto informazioni durante la sua esperienza in Belgio, mentre il Brentford avrebbe presentato nelle scorse settimane una proposta superiore ai 40 milioni di euro. La volontà di Stankovic, però, è sempre rimasta la stessa: restare all’Inter e giocarsi le proprie possibilità.

Stankovic vuole restare a Milano

Nonostante la forte concorrenza nel centrocampo di Chivu, il giovane non sembra intenzionato a prendere in considerazione un trasferimento. Con la chiusura del mercato sempre più vicina e il primo gettone in prima squadra ormai conquistato, cresce quindi la possibilità che Stankovic resti definitivamente all’Inter, pronto a trasformare il sogno dell’esordio nell’inizio di una nuova storia nerazzurra.