La prestigiosa cornice de il Teatro alla Scala di Milano ospiterà, mercoledì 2 settembre, il 'Gran Galà del Calcio AIC 2026', la serata in cui si celebreanno i protagonisti del calcio italiano della passata stagione, in una serata ricca di premi e ospiti.

"Celebriamo gli interpreti del campionato scorso in una location simbolo dell’eccellenza italiana, la Scala di Milano, luogo iconico che da sempre accoglie e valorizza i più grandi artisti del mondo - ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo -. Una scelta che racchiude un significato preciso perché la Serie A è, e sarà sempre più, il palcoscenico in cui le nuove stelle del calcio internazionale mettono in mostra il loro talento completando il proprio percorso di crescita e dove i campioni trovano la loro consacrazione”.

"Abbiamo scelto di affiancare l’AIC nell’organizzazione del Gran Galà del Calcio, un appuntamento di prestigio per tutto il nostro movimento, perché la crescita della Serie A passa anche dalla capacità di fare sistema, con l’obiettivo comune di valorizzare al meglio i protagonisti del nostro Campionato. La data di inizio settembre farà da filo conduttore tra i protagonisti dell’ultima stagione e i campioni che animeranno la nuova annata", ha aggiunto Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A.

Le shortlist dei possibili premiati:

CATEGORIA “ARBITRO DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Andrea Colombo - Daniele Doveri - Maurizio Mariani

CATEGORIA “ALLENATORE DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Cristian Chivu - Cesc Fabregas - Gian Piero Gasperini

CATEGORIA “SOCIETA’ DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Como 1907 - FC Internazionale Milano - AS Roma

CATEGORIA “PORTIERE DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Marco Carnesecchi - Mike Maignan - Mile Svilar

CATEGORIA “DIFENSORI DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Manuel Akanji - Alessandro Bastoni - Gleison Bremer - Federico Dimarco - Denzel Dumfries - Mario Gila - Marco Palestra - Evan Ndicka - Oumar Solet - França Wesley

CATEGORIA “CENTROCAMPISTI DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Hakan Çalhanoğlu - Manu Kone - Scott McTominay - Luka Modric - Adrien Rabiot - Piotr Zielinski

CATEGORIA “ATTACCANTI DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Rafael Leao - Lautaro Martinez - Donyell Malen - Nico Paz - Marcus Thuram - Kenan Yildiz