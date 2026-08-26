Si avvicina il momento dei sorteggi della fase campionato di Champions League, motivo per cui La Gazzetta dello Sport ha chiesto all'ex ct azzurro Cesare Prandelli un quadro della situazione delle italiane nelle coppe. Tra cui ovviamente l'Inter.

Considera anche lei l'Inter l'italiana che può fare più strada?

"Sì, perché mi sembra l'unica italiana con una caratteristica anche europea. Gioca, cerca di costruire, ma è molto efficace anche sulle ripartenze, sull'intensità. Quando riparte vuole fare gol sempre, a me piace questo modo di interpretare il calcio, mentre certe nostre squadre sono rimaste ancora alla costruzione, molto lenta, prevedibile. Il calcio è moderno e va sempre avanti, non ce n'è uno antico. Quello di due anni fa può essere già vecchio rispetto a quello che vedi adesso e hai visto ai Mondiali. L'Inter si è rafforzata prendendo gente che ha vinto e sa come vincere, vedi Stones e gli altri inglesi. Sono andati su giocatori sicuri di poter avere un supporto tecnico e anche morale".