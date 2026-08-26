E' attesa per l'inizio della prossima settimana la firma di Francesco Pio Esposito sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2031. Il club nerazzurro, visto il cambiamento di status dell'attaccante classe 2005 nell'ultimo anno, ha deciso anche di adeguare economicamente l'ingaggio ritoccandolo a quota 2,7-2,8 milioni di euro netti a stagione. Lo riferisce Matteo Moretto, nel suo intervento sul canale Youtube di Fabrizio Romano. 

Sezione: Focus / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 19:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.