Archiviata la prima giornata, è già tempo di pensare al secondo turno di Serie A. L'Inter farà visita al Cagliari domenica sera. A dirigere la gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Per lui sarà la diciassettesima partita dei nerazzurri arbitrata. Ad assisterlo saranno Ceccon e Vecchi, mentre al VAR ci sarà Aureliano, con l'AVAR Paterna. A bordo campo, come quarto ufficiale, La Penna. 

Sezione: Focus / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 12:09
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.