Archiviata la prima giornata, è già tempo di pensare al secondo turno di Serie A. L'Inter farà visita al Cagliari domenica sera. A dirigere la gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Per lui sarà la diciassettesima partita dei nerazzurri arbitrata. Ad assisterlo saranno Ceccon e Vecchi, mentre al VAR ci sarà Aureliano, con l'AVAR Paterna. A bordo campo, come quarto ufficiale, La Penna.