Smentita totale su Ange-Yoan Bonny. Ieri sono circolate delle voci riguardo alla possibilità che la Fiorentina possa pensare al francese per sostituire il partente Kean, ma da via della Liberazione arriva un muro.

"L'Inter nega che Bonny possa finire a Firenze per colmare il vuoto della ipotetica partenza di Kean. "E incedibile", tuonano da viale Liberazione - si legge oggi sul Corriere della Sera - . Anche Luis Henrique che era stato accostato alla Roma pare, salvo tumulti delle prossime ore, destinato a rimanere: i nerazzurri non sono aperti a una cessione in prestito anche se nello stesso ruolo sono utilizzabili Diouf e Spence. Arriverà una quinta punta in grado di dare impre punta in grado di dare imprevedibilità nei finali di gara bloccati? Nessuno ha certezze, dipende se nella coda del calciomercato si verificheranno offerte economicamente e tecnicamente vantaggiose".