Trasferta vincente a Busto Arsizio per l'Inter U23, che passa 1-2 in casa della Pro Patria: ecco le pagelle dei ragazzi di mister Vecchi.

MELGRATI 6 - Inoperoso nel primo tempo, nel secondo tempo è decisivo prima su Mastroianni e poi su Ganz, con un vero e proprio miracolo. Poi commette un errore sul 1-2 che per fortuna l'Inter U23 non paga: la media tra i due episodi lo porta alla sufficienza.

RE CECCONI 6.5 - Partita, senza mezzi termini, perfetta per 92', poi si ferma sul gol di Desogus. Non è il colpevole principale della rete subita, però l'uomo che realizza la rete è il suo. Avrebbe dovuto proseguire la corsa, nonostante la possibile uscita di Melgrati, che comunque lo trae in inganno.

PRESTIA 7 - Che prestazione per il capitano nerazzurro. Domina su un attaccante top di categoria come Mastroianni, mettendolo in grande difficoltà e non sbagliando nulla. La sua presenza è davvero una garanzia per la squadra di Vecchi, che da lui prende sempre sicurezza.

ALEXIOU 6.5 - Nonostante l'ammonizione non trema praticamente mai in fase difensiva, limitando alla grande le iniziative biancoblù. Nel secondo tempo si esalta, anche e soprattutto nel gioco aereo.

CINQUEGRANO 6.5 - Grande partita per l'esterno destro di Vecchi. Nel primo tempo arriva spesso al cross, poi quando c'è da coprire lo fa senza andare praticamente mai in difficoltà. Una delle migliori partite della sua stagione.

KAMATE' 6 - Partita non indimenticabile per lui. Non gioca male, ma spesso opta per l'azione personale quando potrebbe servire i compagni nello spazio. Ha un alibi: il terreno di gioco irregolare, che sicuramente non premia la sua capacità di conduzione. Dal 76' BERENBRUCH S.V.

FIORDILINO 6 - Prezioso in mezzo al campo, è sempre al posto giusto: non una novità. Non aggiunge, questa volta, grandi giocate, ma la sufficienza è pienamente meritata.

KACZMARSKI 6 - Ormai è chiaro: non è un giocatore appariscente. Il polacco però è utile a dare sostanza a fianco di Fiordilino e Kamaté: il suo lavoro non si vedrà moltissimo, ma è fondamentale. Dal 76' BOVO S.V.

COCCHI 6.5 - Buona prova al ritorno da titolare in Under 23. Grande spinta nella fase migliore per l'Inter, la prima mezz'ora, sicurezza anche in copertura quando la Pro Patria prova a spingere a fine primo tempo. Dal 64' DAVID 6.5 - Entra bene nella fase di massima pressione bustocca. Pronto su Renelus, spesso riesce a fermarlo quando viene puntato.

LAVELLI 6.5 - Grandissimo lavoro spalle alla porta, sempre a disposizione della squadra. Nonostante il gol sbagliato davanti al portiere, che sicuramente avrebbe dovuto realizzare, la sua è una prestazione più che soddisfacente. Dal 64' SPINACCE' 6 - Partita in cui scende in campo con grande spirito di sacrificio, pur senza lampi in fase offensiva.

LA GUMINA 7.5 - Pronti, via e subito realizza un gol da top player: al volo, con il piede debole, da posizione defilata. Partire così chiaramente fa tutta la differenza del mondo. Il rigore poi è impeccabile, calciato con una sicurezza che poi inevitabilmente trasmette ai compagni più giovani. È lui l'mvp della partita dello stadio Speroni. Dall'88' TOPALOVIC S.V.

Mister Stefano VECCHI 7 - La partita dell'Inter U23 è degna di nota. Il primo tempo, almeno per trenta minuti, è quasi perfetto. Poi, comprensibilmente, la reazione della Pro Patria. Ciò che impressiona però sono i primi quaranta minuti della ripresa, soprattutto pensando a un girone fa. Allora l'Inter era avanti 2-0, doppietta di La Gumina, proprio come oggi. A Monza la Pro riaprì subito la partita, qui invece i ragazzi di Vecchi hanno congelato la gara con intelligenza e qualità. Grande prova di maturità per la seconda squadra nerazzurra.