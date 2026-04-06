L'Inter batte la Roma con un roboante 5-2 e dà una spallata seria alla rincorsa scudetto: ora è tutto nelle mani dei ragazzi di Chivu che hanno superato le polemiche dell'ultimo periodo con una bella prestazione corale e il ritorno, con doppietta, di Lautaro. Ci racconta tutto di questa bella serata come di consueto Andrea Bosio nel suo tradizionale podcast postpartita (clicca qui per ascoltare da app).

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