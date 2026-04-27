L'Inter si fa raggiungere a Torino dal 2-0 al 2-2 grazie anche a un rigore molto generoso. Ma il traguardo del 21esimo scudetto si avvicina comunque: addirittura basterebbe che il Napoli non vincesse contro il Como per festeggiare, altrimenti sarà festa grande battendo in casa il Parma. L'analisi della 34esima giornata è affidata come di consueto ad Andrea Bosio: a seguire il Podcast (clicca qui per ascoltare da app).

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Sezione: FcIN Podcast / Data: Lun 27 aprile 2026 alle 13:06
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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