L’Inter ha fissato una finestra di dieci giorni per provare a chiudere l’acquisto di Cristian Romero. La dirigenza vuole accelerare prima che altri club, soprattutto il Barcellona, possano inserirsi dopo aver completato alcune cessioni. Il club vuole evitare beffe e consegnare rapidamente il rinforzo a Chivu prima della tournée. Come scrive Tuttosport, Piero Ausilio ha incontrato a Milano gli agenti del difensore argentino, destinato a lasciare il Tottenham. Il giocatore avrebbe dato una prima disponibilità al trasferimento, attratto dalla possibilità di essere titolare e di ritrovare Lautaro Martinez, compagno nella nazionale argentina. Romero conosce inoltre bene la Serie A, dove si è affermato prima dell’esperienza in Premier League. Il principale ostacolo resta l’intesa economica con gli Spurs.

L’Inter prepara l’offerta definitiva

Il Tottenham valuta il centrale circa 50 milioni di euro, ma l’Inter ritiene possibile chiudere attorno ai 40 milioni. La formula sarà quella dell’acquisto a titolo definitivo, senza prestiti, con un pagamento dilazionato. Roberto De Zerbi ha confermato che il mercato londinese non è concluso: "Dobbiamo portare un altro paio di giocatori, forse di più". Per completare le operazioni saranno necessarie anche alcune uscite.

Nessuna cessione eccellente necessaria

L’Inter esclude che l’arrivo di Romero debba essere finanziato dalla partenza di un big. Bisseck è vicino al rinnovo fino al 2031, mentre Bastoni resta centrale nel progetto. Nel frattempo, la ricerca dell’esterno destro è in stand-by. Cresce così l’ipotesi del ritorno di Ivan Perisic, che il PSV potrebbe liberare per un indennizzo contenuto.