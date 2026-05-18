Uno a uno tra Inter e Verona, un risultato che passa in secondo piano nella giornata della festa, della parata sul pullman scoperto, con le due coppe in bella mostra. Se ce lo avessero detto un anno fa, ricordando da dove siamo ripartiti, le delusioni di Champions, l'addio di Inzaghi, avremmo firmato ovunque, spiega Andrea Bosio nel classico podcast postpartita. A seguire il suo audio (clicca qui per ascoltare da app).

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