L'Inter pareggia contro la Fiorentina ma è ancora prima a +6 sulla seconda: è chiaro che la squadra sta vivendo un momento di appannaggio nell'ultimo periodo, ma è anche vero che sono mancati i cosiddetti big per un periodo prolungato e chi ha tirato la carretta dall'inizio comincia a fare fatica. A seguire il podcast con l'analisi di Andrea Bosio.

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