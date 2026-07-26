Il futuro di Benjamin Pavard resta uno dei nodi del mercato dell’Inter. Il difensore francese è rientrato alla Pinetina dopo una stagione trascorsa lontano da Milano e ha manifestato la volontà di giocarsi nuovamente le proprie possibilità in nerazzurro. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, la sua situazione ricorda, per certi aspetti, quella vissuta da Ivan Perisic. Anche il croato lasciò temporaneamente l’Inter per trasferirsi in prestito al Bayern Monaco, dove conquistò la Champions League, prima di tornare a Milano e imporsi come esterno a tutta fascia.

Pavard vuole convincere Chivu

Pavard ha mostrato un atteggiamento diverso rispetto al passato e il club non ha escluso una sua permanenza. Il francese dovrà però convincere Cristian Chivu, la dirigenza e lo spogliatoio durante la preparazione estiva. La possibilità di una cessione resta concreta. Qualora arrivasse un’offerta considerata adeguata, l’Inter sarebbe pronta a lasciarlo partire e a cercare un sostituto con caratteristiche precise. La società punterebbe su un difensore esperto, affidabile e disponibile a costi contenuti, seguendo una strategia simile a quella adottata nel 2022 per Francesco Acerbi. Una soluzione utile per garantire esperienza senza compromettere gli equilibri economici.

Bisseck verso il rinnovo

Nel frattempo, l’Inter ha raggiunto un’intesa verbale con Yann Bisseck per prolungare il contratto fino al 2031. L’accordo, accompagnato da un adeguamento dell’ingaggio, conferma la fiducia nel centrale tedesco. La permanenza di Pavard potrebbe quindi ridurre il numero degli acquisti necessari in difesa, mentre il rinnovo di Bisseck rappresenta già un tassello importante per il futuro.