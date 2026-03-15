Montano le polemiche arbitrali anche dopo Inter-Atalanta: un'altra farsa, secondo l'analisi di Andrea Bosio, dopo il mancato rigore in Milan-Inter. Contro l'Atalanta non viene fishciato un fallo su Dumfries che 99 volte su 100 viene chiamato a vantaggio del difendente, e cosa ancor più clamorosa non viene concesso un rigore a Frattesi solare al punto che viene difficile non pensar male. Evidentemente, chiude Bosio, questa Inter dà fastidio. A seguire il Podcast odierno (clicca qui se segui da app).

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Sezione: FcIN Podcast / Data: Dom 15 marzo 2026 alle 13:48
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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