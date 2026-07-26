L’Inter ha ritrovato Hakan Calhanoglu, rientrato ad Appiano Gentile insieme a Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny dopo le vacanze. Il centrocampista turco resta al centro del progetto nerazzurro, ma il reparto presenta una situazione di sovraffollamento.

Dieci centrocampisti per tre posti

Secondo La Gazzetta dello Sport, il mercato in entrata è momentaneamente bloccato. "Considerando anche Diouf, che comunque sarà utilizzato come esterno destro, sono dieci per sole tre caselle i giocatori sotto contratto", sottolinea il quotidiano. Nell’elenco rientrano anche Kristjan Asllani ed Ebenezer Akinsanmiro, tornati dai prestiti. Prima di aggiungere un nuovo elemento, l’Inter dovrà quindi completare almeno tre cessioni.

Curtis Jones resta nel mirino

Il profilo apprezzato da Cristian Chivu sarebbe Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool piace per dinamismo, tecnica e capacità di occupare più posizioni, ma un assalto potrà partire soltanto dopo aver alleggerito la rosa. Oltre ad Asllani e Akinsanmiro, il principale candidato alla cessione è Davide Frattesi. Il giocatore avrebbe già chiesto di lasciare l’Inter per ritrovare continuità, ma al momento non sarebbero arrivate offerte considerate interessanti.

Il caso dell’azzurro appare particolare. Dopo i gol decisivi contro Bayern Monaco e Barcellona sembrava uno dei centrocampisti italiani più desiderati. L’ultima stagione, condizionata da infortuni e panchine, ha però ridotto il suo appeal. Frattesi vuole rilanciarsi e difendere un posto nella nuova Nazionale. Per riuscirci, la soluzione concreta sembra un trasferimento. Solo dopo le uscite l’Inter potrà tornare a muoversi per Jones.