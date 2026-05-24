Incontro tra squadre senza motivazioni ma che ha dato vita comunque a un gradevole spettacolo: in grande spolvero Diouf, Esposito e il solito Dimarco. A seguire la classica analisi di Andrea Bosio nell'ultimo Podcast della stagione (clicca qui per ascoltare da app).

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Sezione: FcIN Podcast / Data: Dom 24 maggio 2026 alle 12:57
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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