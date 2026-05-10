L'Inter già campione d'Italia batte agevolmente 3-0 la Lazio all'Olimpico, gustoso aperitivo della finale di coppa Italia di mercoledì. La squadra sta bene ma mercoledì sarà una partita diversa, la Lazio l'affronterà con un piglio diverso e anche lo stadio stavolta sarà pieno. Per i biancocelesti vincere vorrebbe dire centrare la qualificazione europea, l'Inter insegue la doppietta e la stella d'argento. L'analisi è affidata come sempre ad Andrea Bosio.

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