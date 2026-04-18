Dopo un primo tempo a ritmi blandi, nella ripresa l'Inter prende in mano la situazione e con tre gol di ottima fattura liquida la pratica Cagliari, si qualifica matematicamente per la prossima Champions e dall'alto dei suoi 12 punti di vantaggio può assistere con massima calma alla sfida tra Napoli e Lazio. Ci racconta tutto come di consueto nel Podcast postapartita Andrea Bosio: a seguire il Podcast (clicca qui se ascolti da app).

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