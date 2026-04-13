Vittoria fondamentale a Como per l'Inter di Chivu: dopo un primo tempo giocato male ma chiuso sotto solo di un gol grazie alla zampata finale di Thuram, la squadra si scuote nella ripresa e vince in rimonta 4-3. Ora è a +9 sul Napoli e con un calendario più agevole: lo scudetto sfuggito lo scorso anno solo per un punto ora è nelle mani dei nerazzurri. A seguire l'analisi in Podcast di Andrea Bosio (clicca qui per ascoltare da app).

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