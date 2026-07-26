Yann Bisseck e l’Inter sono pronti a proseguire insieme. Anche la Gazzetta dello Sport conferma: il difensore tedesco ha raggiunto un’intesa con il club nerazzurro per il rinnovo del contratto fino al 2031, con relativo adeguamento economico. La firma potrebbe arrivare prima dell’inizio della stagione. L’ex Aarhus, arrivato a Milano nel 2023, è reduce da un’annata complicata e dalla delusione per la mancata partecipazione al Mondiale. Il nuovo accordo conferma però la fiducia dell’Inter nelle sue qualità e nei margini di crescita. Il centrale considera fondamentale il lavoro con Cristian Chivu, già conosciuto nel settore giovanile nerazzurro: "Adesso sento che devo fare qualcosa anche per i giovani. È un processo che devo affrontare per diventare un leader".

L’Inter continua a seguire Romero

Il rinnovo di Bisseck non modifica le strategie sul mercato. L’Inter intende acquistare un altro difensore, soprattutto se Benjamin Pavard dovesse lasciare Milano. La priorità resta Cristian Romero. Piero Ausilio ha confermato: "C’è un interesse e l’abbiamo manifestato al club e al giocatore. Sono cose lunghe, vedremo". Il Tottenham valuta l’argentino circa 50 milioni di euro, mentre l’Inter spera di chiudere a una cifra inferiore. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.