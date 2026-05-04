E' il giorno della festa, del 21esimo scudetto, "Chivu autore di questa grande vittoria - ha detto Andrea Bosio nella sua analisi -, arrivato da underdog sulla panchina più prestigiosa, ha saputo fare i conti con un mercato povero contando sulle motivazioni dei calciatori dopo le delusioni dello scorso campionato, trasformandole in benzina per vincere ancora". A seguire il tradizionale Podcast post gara.

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