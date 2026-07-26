Hakan Calhanoglu è tornato ad Appiano Gentile dopo il Mondiale con la Turchia, presentandosi con un nuovo look e il sorriso di chi vuole ripartire. Il centrocampista resta pienamente al centro del progetto dell’Inter, nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2027 e le voci circolate nelle ultime settimane.

Calhanoglu resta centrale nel progetto

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società non ha ricevuto offerte concrete e non considera prioritario un addio. Cristian Chivu è stato chiaro sul valore del regista: "Calha in giro non si trova, quindi la cessione è assolutamente sconsigliabile". Una partenza potrebbe essere valutata soltanto davanti a una proposta molto importante. In caso contrario, l’Inter potrebbe discutere un prolungamento per evitare di arrivare troppo vicino alla scadenza.

Stankovic studia da erede

Nel frattempo, la dirigenza prepara la successione. Aleksandar Stankovic, ricomprato dal Bruges per 23 milioni di euro, sarà osservato come possibile vice Calhanoglu. Il giovane serbo possiede struttura fisica, personalità e caratteristiche tattiche adatte al ruolo di play. Essendo molto giovane, avrà il tempo di adattarsi gradualmente alle richieste di Chivu, imparando accanto al centrocampista turco. A centrocampo, però, resta una situazione di abbondanza. Considerando anche Diouf, il tecnico dispone di dieci giocatori per appena tre posti. Asllani e Akinsanmiro sono rientrati dai prestiti, mentre resta da chiarire il futuro di Davide Frattesi.

L’ex Sassuolo chiede maggiore spazio, ma al momento non risultano offerte concrete. L’Inter valuterà eventuali uscite prima di inserire un altro centrocampista, con Curtis Jones tra i profili graditi all’allenatore. Prima, però, servirà alleggerire una rosa ricca di alternative e trovare una soluzione per gli esuberi.