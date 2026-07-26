Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Benjamin Pavard, appena rientrato all'Inter. Il difensore francese, rientrato dopo il mancato riscatto dell’Olympique Marsiglia, sarà a disposizione di Cristian Chivu nella prima amichevole dell’estate nerazzurra. Acquistato dal Bayern Monaco nel 2023, Pavard era stato ceduto in prestito ai francesi nell’ultima sessione estiva. Il club francese ha però rinunciato all’opzione da 15 milioni di euro, riconsegnando il giocatore all’Inter. Il 10 luglio, durante le visite d’idoneità al CONI, il centrale aveva aperto alla permanenza: "Se mi vogliono, resto".

Un mese per convincere Chivu

Durante il ritiro in Germania, il francese ha lavorato con impegno e offerto segnali incoraggianti. La dirigenza - scrive Tuttosport - continua comunque a considerarlo cedibile e valuterà eventuali proposte congrue. L’Al-Ittihad avrebbe preso informazioni attraverso il suo entourage. L’Inter ha bisogno di rinforzare una difesa che ha salutato Acerbi, De Vrij e Darmian. Il ritorno di Pavard rappresenta quindi una variabile capace di modificare le strategie. Qualora arrivasse un’offerta adeguata, il club cercherebbe un difensore esperto e dal costo contenuto, replicando un’operazione simile a quella realizzata con Acerbi nel 2022.

Romero resta l’obiettivo principale

Se invece Pavard convincesse Chivu e lo spogliatoio, potrebbe rimanere come alternativa, consentendo all’Inter di limitarsi a un solo acquisto nel reparto arretrato. La priorità resta Cristian Romero, anche se la trattativa con il Tottenham richiede un investimento importante. Il prossimo mese sarà dunque decisivo: Pavard dovrà riconquistare fiducia, minuti e un posto nella nuova Inter.