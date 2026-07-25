Intervenuto a margine della serata inaugurale della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha detto la sua anche sulle voci di un probabile approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale italiana

"Penso che la carriera di Pirlo parli da sé - ha esordito -. Poi mi fido del presidente, di Maldini e Leonardo. Sono persone che capiscono di calcio. Pirlo, ripeto, ha uno spessore tale per cui in questo momento tutti dobbiamo pensare al bene della Nazionale ed essere tutti tifosi della Nazionale senza pensare se va bene o male. Dobbiamo pensare di dare tutti un contributo e andare in un'unica direzione, cioè verso il bene della Nazionale con Pirlo CT, se sarà lui. Io oggi ho viaggiato e non so se è ufficiale o no, quindi leggo anche io i giornali e sento le cose, se sarà lui sarà messo nelle condizioni migliori per lavorare".