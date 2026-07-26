L’Inter accelera per Cristian Romero e la trattativa con il Tottenham entra nella fase più concreta. Il difensore argentino ha manifestato piena disponibilità al trasferimento a Milano, elemento che rafforza la posizione del club nerazzurro in vista dei prossimi contatti con gli Spurs. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di Sportmediaset, la dirigenza ha impostato una prima offerta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un valore complessivo vicino ai 40 milioni di euro. La formula richiamerebbe quella utilizzata nella precedente operazione per Manuel Akanji, permettendo all’Inter di distribuire il costo su più esercizi.

Il Tottenham valuta Romero almeno 50 milioni e mantiene quindi una richiesta superiore. I nerazzurri non intenderebbero però spingersi molto oltre la propria soglia, pur potendo inserire bonus e condizioni facilmente raggiungibili per ridurre la distanza. Il sì del giocatore rappresenta uno dei principali punti di forza dell’operazione. Romero tornerebbe volentieri in Serie A e all’Inter troverebbe un ruolo centrale nel progetto tecnico, oltre al compagno di nazionale Lautaro Martinez.

Le società torneranno presto a confrontarsi per verificare i margini di un’intesa. L’Inter vuole procedere rapidamente, anche per evitare l’inserimento di altre pretendenti interessate al centrale argentino.