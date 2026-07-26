Cristian Romero è diventato la priorità del mercato dell'Inter. Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e lo stop legato ad Anan Khalaili, la dirigenza ha rivisto i programmi e per ora ha messo in stand-by la ricerca dell'erede di Dumfries per concentrarsi sull'arrivo del difensore centrale del Tottenham. Nella serata di ieri Piero Ausilio ha confermato l’interesse: "C’è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe, ma sicuramente c’è interesse". L’operazione resta complessa, ma Tottenham e Inter hanno avviato i contatti e gli Spurs potrebbero valutare la cessione davanti all’offerta giusta.

Il profilo ideale per Chivu

Come scrive Il Corriere dello Sport, Romero garantirebbe aggressività, forza fisica, velocità e personalità. Qualità considerate funzionali al calcio di Cristian Chivu, intenzionato ad alzare il baricentro senza rinunciare alla solidità nei momenti più delicati. L’argentino colmerebbe inoltre il vuoto di esperienza lasciato dagli addii di Acerbi e De Vrij.

Oaktree autorizza l’investimento

L’Inter avrebbe ricevuto dalla proprietà il via libera per tentare un’operazione fuori dai parametri economici e anagrafici. Il Tottenham valuta Romero intorno ai 50 milioni, mentre i nerazzurri puntano a chiudere per una cifra vicina ai 40 milioni, bonus compresi. La dirigenza vorrebbe evitare una trattativa troppo lunga e punta a trovare un’intesa entro l’inizio di agosto, anche per anticipare Barcellona e Arsenal. Romero, attualmente in vacanza dopo il Mondiale, avrebbe già manifestato interesse per un ritorno in Italia. Dopo il centrale, l’Inter si concentrerà sul sostituto di Dumfries; per un nuovo centrocampista, invece, serviranno prima alcune cessioni.