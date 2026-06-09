Wesley Sneijder spegne oggi 42 candeline e riceve, puntuali, gli auguri dell'Inter, club che insieme all'olandese ha messo in bacheca uno Scudetto, due Coppe Italia, una Champions League, una Supercoppa Italiana e un Mondiale per Club. L'ex Real Madrid è stato inserito nella Hall of Fame del Club nell'edizione 2021.

Giornata speciale per Wesley Sneijder, che oggi compie 42 anni. L'ex trequartista olandese, arrivato a Milano nell'agosto 2009, è stato protagonista assoluto dell'indimenticabile stagione 2009/10, quella del Triplete. L'amore con il popolo nerazzurro è scattato immediatamente: un giorno dopo il suo arrivo in nerazzurro, Sneijder ha giocato da titolare il derby vinto per 0-4 dall'Inter di Mourinho il 29 agosto 2009, mostrando subito il suo incredibile repertorio tecnico. Visione di gioco e passaggi illuminanti, capacità balistiche sensazionali, grinta e carisma: Wesley è stato decisivo nella cavalcata nerazzurra verso il Triplete, segnando reti pesantissime in Champions League contro Dinamo Kiev, CSKA Mosca e Barcellona, e servendo assist meravigliosi come quello per Eto'o a Stamford Bridge contro il Chelsea. Una stagione che lo ha visto arrivare anche a giocarsi la finale dei Mondiali 2010 con la sua Olanda da capocannoniere del torneo con 5 reti realizzate, perdendo nell'ultimo atto contro la Spagna.

Nella sua avventura in nerazzurro ha collezionato 116 presenze, 22 gol e 35 assist, conquistando uno Scudetto, due Coppe Italia, una Champions League, una Supercoppa Italiana e un Mondiale per Club, ed è stato inserito nella Hall of Fame del Club nell'edizione 2021.

Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi, tanti auguri a Wesley Sneijder per il suo quarantaduesimo compleanno!