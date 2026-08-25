Il mercato dell’Inter passa anche dal futuro di Luis Henrique. Mentre la dirigenza nerazzurra sta lavorando per sistemare gli altri esuberi, la trattativa con la Roma per l’esterno brasiliano si è arenata e, al momento, non risultano altre offerte concrete. Kristjan Asllani è vicino all’Al-Jazira con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre Massolin dovrebbe partire a titolo temporaneo ed è seguito da tre club francesi. La situazione di Luis Henrique, invece, rischia di diventare determinante per le ultime mosse dell’Inter.

Spence e Diouf riducono lo spazio a destra

Il club nerazzurro ha investito pesantemente sulle corsie. Djed Spence è arrivato dal Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, mentre Cristian Chivu ha trasformato Andy Diouf in una soluzione utilizzabile anche da esterno. Per Luis Henrique, spiega La Gazzetta dello Sport, lo spazio sulla destra si è ridotto sensibilmente. Anche un eventuale impiego sulla fascia opposta appare complicato, considerando la presenza di Federico Dimarco e Carlos Augusto.

L’Inter cerca un "dribblomane"

La cessione del brasiliano permetterebbe soprattutto di liberare spazio per il rinforzo offensivo richiesto da Chivu. L’identikit è preciso: un giocatore capace di saltare l’uomo nell’uno contro uno, utilizzabile sia largo sia alle spalle delle punte, in grado di offrire una soluzione tattica differente nelle partite più chiuse. Senza l’uscita di Luis Henrique, però, l’Inter difficilmente potrà completare quest’ultima operazione. Per questo gli ultimi giorni di mercato potrebbero diventare decisivi.