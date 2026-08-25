Antonino La Gumina è un nuovo giocatore della Salernitana. Dopo l'esperienza con l'Inter U23 della passata stagione, nella quale non è riuscito a convincere il club milanese a riscattarlo, l'attaccante classe 1996 era rimasto svincolato per effetto della rescissione del contratto che lo legava alla Samp. Ora una nuova opportunità in Serie C, proprio nel girone della squadra nerazzurra: La Gumina ha firmato un contratto con i campani fino al 30 giugno 2028, con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.