Inizia con il piede storto il campionato di Giacomo Stabile e Antonio David. Entrambi sono stati espulsi alla prima giornata del campionato di Serie B. Stabile, in forza al Sudtirol in prestito dall'Inter, è stato espulso per condotta violenta, mentre David, ex Inter U23, non ha concluso la gara tra il Cesena, squadra in cui gioca, e la Sampdoria. Per lui è arrivato un doppio giallo all'inizio del secondo tempo.

Il giudice sportivo ha rispettato quelle che erano le aspettative riguardo la durata delle due squalifiche. Sono arrivate dunque le due giornate, canoniche in questi casi, per Stabile, che salterà Benevento-Sudtirol e Sudtirol-Catanzaro. Una sola partita d'assenza per David, che non sarà della gara in Entella-Cesena.