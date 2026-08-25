Impresa straordinaria del LASK, capace di ribaltare una situazione che sembrava ormai compromessa e conquistare l’accesso alla League Phase di Champions League. Dopo il 3-0 subito all’andata, il Celtic sembrava avere la qualificazione saldamente in mano. La sensazione si è rafforzata ulteriormente al 21’, quando McGregor ha portato in vantaggio gli scozzesi anche nella gara di ritorno. A quel punto, però, è cominciata una rimonta clamorosa.

Il LASK riapre tutto

Gli austriaci hanno reagito con grande carattere trovando le reti di Usor, Ljubicic e Adeniran, riportando completamente in equilibrio il doppio confronto. Al 90’ è arrivato poi il gol di Flecker, che ha mandato la sfida ai tempi supplementari e fatto esplodere lo stadio. Nei supplementari il LASK ha continuato ad attaccare e ha trovato il quinto gol ancora con Adeniran, protagonista assoluto della serata. Gli austriaci hanno avuto anche la possibilità di segnare il 6-1 su calcio di rigore, senza però riuscire a trasformarlo. Il risultato non cambia la sostanza di una notte memorabile: il LASK vola alla League Phase di Champions League, mentre il Celtic retrocede in Europa League.