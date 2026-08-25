Non solo il Sassuolo: su Francesco Acerbi ci sarebbe infatti anche il Bologna. Gli emiliani stanno cercando un difensore di piede mancino per sostituire Lucumì, passato alla Juventus. Tra i vari nomi, come Cabal della Juventus e Gassama del Baltika, c'è anche quello del difensore ex Inter.

Gassama, che sembrava vicinissimo ai felsinei qualche giorno fa, è ora una pista complicata, motivo per cui riprendono quota altri nomi, come quello di Acerbi, che già nelle ultime settimane era stato cercato dai rossoblu. Ora i dirigenti del Bologna avrebbero contattato nuovamente il difensore centrale classe '88. Lo riporta Sky Sport.