Non solo il Sassuolo: su Francesco Acerbi ci sarebbe infatti anche il Bologna. Gli emiliani stanno cercando un difensore di piede mancino per sostituire Lucumì, passato alla Juventus. Tra i vari nomi, come Cabal della Juventus e Gassama del Baltika, c'è anche quello del difensore ex Inter.
Gassama, che sembrava vicinissimo ai felsinei qualche giorno fa, è ora una pista complicata, motivo per cui riprendono quota altri nomi, come quello di Acerbi, che già nelle ultime settimane era stato cercato dai rossoblu. Ora i dirigenti del Bologna avrebbero contattato nuovamente il difensore centrale classe '88. Lo riporta Sky Sport.
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 19:43
Alessandro Savoldi
Alessandro Savoldi
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Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.
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