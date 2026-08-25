Domani, in occasione di Real Madrid-Real Sociedad, José Mourinho farà il suo ritorno allo stadio 'Santiago Bernabeu' da tecnico dei blancos. Ma cosa si aspetta lo Special One dal pubblico madridista? A precisa domanda, l'ex allenatore dell'Inter ha risposto così: "Non voglio un'accoglienza particolare, voglio che i tifosi accolgano la squadra con passione - le sue parole in conferenza stampa -. Quell'amore, forse, si era trasformato in un rapporto complicato alla fine della scorsa stagione. Ora credo che ci sia un sentimento diverso. Io non sono importante, lo è la squadra. Io riesco a controllare le mie emozioni e a comportarmi normalmente. La partita non è normale perché dobbiamo conquistare tre punti. Voglio che la squadra provi qualcosa di diverso rispetto alla scorsa stagione".