Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, ha commentato così lo spregevole episodio avvenuto all'Allianz Stadium, durante il minuto di raccoglimento per la commemorazione di Sandro Mazzola: "Perché? Perché hanno mostrato la schiena durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, un campione che oltretutto in vita non è mai stato particolarmente divisivo? Lo sfregio al morto (degli altri) è un salto di qualità della stupidità. Non c'è spiegazione accettabile, neppure se dovesse trattarsi di una risposta alla curva "nemica". Non ci arrivo e sono contento di non arrivarci. Di fronte a gesti vergognosi come questo il passato del morto, di un campione, si fa addirittura enorme, incommensurabile", ha scritto.