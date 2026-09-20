Ospite della 'Domenica Sportiva Pomeriggio' di RAI 2, Stefano Sorrentino si congratula con Josep Martinez per il modo in cui, sacrificando i propri connotati, ha chiuso la porta sul tiro da distanza ravvicinata di Donyell Malen nel corso di Roma-Inter: "Per le ultime prestazioni lo abbiamo massacrato tutti, eppure qui salva il risultato. Chiamala fortuna, come ti pare... Poi ha anche un bel collo; l'avessi presa io una botta del genere in faccia sarei rimasto a terra un quarto d'ora, lui invece si rialza come se nulla fosse. A me comunque hanno insegnato che qualsiasi parte del corpo va bene, basta che non entri".

I complimenti per lo spagnolo diventano poi generali: "Bisogna farglieli perché ripartire non era facile ripartire dopo le critiche di queste settimane. Per lui è il primo anno da titolare, ha bisogno di tempo per giocare ma è un portiere di altissimo livello. Ha avuto anche una situazione extra-calcio molto importante; sono contento per lui, mi sembra un ragazzo serio e sono contento quando un portiere reagisce in questo modo".