Dopo l'annuncio dei suoi primi convocati da CT della Nazionale francese, Zinedine Zidane è tornato a parlare della sua nuova avventura nel corso di un'intervista rilasciata al programma di TF1 'Téléfoot'. Concentrandosi in particolare su una delle novità proposte dall'ex tecnico del Real Madrid, vale a dire l'esterno dell'Inter Andy Diouf. Ribadendo la sua idea di impiegarlo come terzino sinistro: "Convocare Andy Diouf è stata una decisione importante, perché è vero gioca come esterno a tutta fascia nell'Inter ed è anche un centrocampista centrale. Lavoreremo per metterlo nella migliore condizione possibile. Credo che possa giocare in quel ruolo".

Zizou ha poi precisato: "Onestamente, quando ho fatto la lista, mi sono chiesto quali giocatori dovessero far parte della nazionale. Abbiamo scelto profili che potessero esserci utili. Ci ho pensato molto, soprattutto per quanto riguarda i terzini, perché ci sono ottimi giocatori".