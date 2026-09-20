Tommaso Avitabile, mvp di Inter U23-Foggia 3-2, ha parlato così della gara del Breda contro i pugliesi.

Tommaso, rientravi da un lungo infortunio, due titolarità e due ottime prestazioni a Crotone e oggi, ora il gol. Che emozione e che soddisfazione è?

"Sicuramente è un'emozione bellissima. La scorsa stagione non è stata facile. Dopo l'infortunio penso di essere tornato benissimo, ero pronto, bisogna continuare così.

Anche la squadra ha fatto due vittorie su due.

"Stiamo facendo delle ottime prestazioni, sono contentissimo di essere tornato in squadra: bisogna continuare su questa strada. Anche prima del mio rientro la squadra stava facendo delle ottime prestazioni e io sono contento di aver potuto dare una mano in queste due partite".

Come ti trovi in questo ruolo?

"Mi trovo benissimo, anche perchè ho sempre giocato a tutta fascia: mi trovo perfettamente con quello che mi richiede questo modulo di gioco e con i meccanismi".

Avete subito 11 gol in 6 partite, dovete migliorare?

"Sì, chiaramente bisogna sempre migliorare in qualcosa. Cerchiamo sempre di dare il massimo in allenamento, stiamo lavorando tutti i giorni su queste cose e continueremo a farlo".