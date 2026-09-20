Il sindaco di Milano Beppe Sala ha ricordato Sandro Mazzola sul quotidiano La Repubblica. "Con lui se ne va un pezzo di storia che non appartiene solo all’Inter, ma a tutta Milano", ha esordito il primo cittadino. Per Sala Mazzola rappresentava la città a 360°: "Mazzola ha rappresentato al meglio lo spirito di Milano, la città del lavoro e del talento, quella che non molla mai. Una sola maglia per tutta la vita, un solo amore calcistico, un’unica fedeltà che non si compra e non si tradisce".

Il ricordo personale di Sala su Mazzola

Con il passare delle parole, Mazzola viene ricordato da Sala in modo più personale: "Per me Mazzola ha un significato che va oltre il campo. Era l’idolo di mio padre, e la prima maglia dell’Inter che mi ha regalato è stata proprio la sua". Il tutto portando un cognome non facile: "Sandro ha portato un cognome pesantissimo trasformandolo in leggenda, con una leggerezza che è rimasta nella storia. Il suo carisma ha attraversato generazioni: fuoriclasse, dirigente, opinionista, è rimasto sempre un signore del calcio". Sala chiude così il suo pezzo: "Caro Sandro, ti saluto con gratitudine. Grazie per aver reso più belle le domeniche in famiglia, per le esultanze di mio padre, per la prima maglia della mia vita, e per essere stato uno dei primi eroi della mia infanzia."