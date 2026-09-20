Serata particolare quella vissuta venerdì da Christos Alexiou: il difensore di scuola Inter, oggi in forza all'AEK Atene, ha trovato infatti ben due gol nella galoppata dell'AEK Atene in Coppa di Grecia contro il Panserraikos, partita vinta per 8-1 dai campioni nazionali. A fine gara, Alexiou non ha nascosto il suo stupore per quanto fatto in campo: "A dire il vero, non mi aspettavo di segnare due gol. Siamo scesi in campo con l'obiettivo di giocare il nostro calcio e vincere. Da lì, ho segnato i miei primi gol, al mio debutto all'Allwyn Arena, e sono molto contento sia per la vittoria che per i gol che ho segnato", affema a Skai.