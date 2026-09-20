La Juventus si riscatta in campionato dopo il ko di Reggio Emilia della settimana scorsa: una rete per tempo (2-0) piega l'Atalanta. Apre le marcature un gol di Conceicao poco prima della mezz'ora della prima frazione. La gara viene messa in archivio dalla rete di Bremer. La Dea recrimina per un rigore non dato e per l'occasione di Kristensen, salvata sulla linea da Kolo Muani.

Sezione: News / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 19:54
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione