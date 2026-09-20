Dopo quattro successi di fila, l'Inter viene fermata da un'ottima Roma all'Olimpico. Ancora una volta la squadra di Cristian Chivu è costretta a recuperare due gol di svantaggio, riuscendoci grazie soprattutto a Lautaro Martinez. Il Giornale parte proprio dalla qualità della sfida: "Bella. Anzi bellissima partita. La Roma che scappa, l'Inter che la riprende".

Il copione ricorda altre rimonte recenti, ma stavolta il finale è diverso: "Chivu va sotto di 2 gol per la quarta volta di fila, la terza in campionato. Stavolta niente sorpasso, la Roma non è il Napoli, tanto meno l'Udinese". Il quotidiano sottolinea anche il valore della squadra di Gasperini, definita "una splendida realtà", pur con il rammarico per un primo tempo dominato e un vantaggio poi sfumato.

I difetti dell'Inter

Accanto alla forza di reazione, restano però problemi evidenti. "L'Inter ha i suoi difetti, negarli dopo 10 gol subiti in 6 partite, Champions compresa, sarebbe sbagliato per chi la giudica e pericoloso per Chivu che la allena". Tra i temi evidenziati c'è quello del portiere. Josep Martinez continua a essere osservato speciale, anche se contro la Roma si è reso protagonista di un intervento decisivo su Malen. "Il portiere resta un rebus, anche se stavolta mette letteralmente la faccia e salva la partita". Il quotidiano punta poi il dito anche sul mercato, considerato ancora incompleto rispetto alle necessità della rosa.

Jones non convince, pesa l'assenza di Calhanoglu

Tra i nuovi arrivati, Curtis Jones non è ancora riuscito a imporsi. "L'Inter è teoricamente più forte dello scorso anno, visti gli sbarchi dalla Premier, ma nemmeno stavolta Jones ha mostrato di essere meglio di Sucic". Diverso il discorso per Diouf, sempre più centrale nelle rotazioni nerazzurre, mentre resta pesante l'assenza di Hakan Calhanoglu. "Pesa per Chivu il buco Calhanoglu, senza turco non è mai la stessa Inter".

"La ThuLa resta la migliore polizza"

A tenere in piedi l'Inter è ancora una volta la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. "E meno male che la ThuLa si conferma anche stavolta la migliore delle polizze. Thuram ispira, Lautaro segna in nome di Mazzola". Il capitano nerazzurro risponde così alla doppietta di Koné, permettendo all'Inter di evitare la sconfitta e chiudere una partita che Il Giornale definisce "totale, con più meriti che colpe".