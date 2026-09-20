Grande gioia per Tommaso Fumagalli, autore del gol del 2-1 nella vittoria per 3-2 dell'Inter U23 contro il Foggia, ecco cosa ha detto in conferenza stampa.

Come ti stai trovando con le richieste del mister e nella squadra?

"Le sto piano piano capendo, ci vuole un po' di tempo, anche per i meccanismi per conoscere i compagni, le preferenze di ciascuno. Sto entrando piano piano nei meccanismi, mi piace quello che mi chiede, di svariare dietro la punta, spero di farlo sempre meglio nelle prossime partite. Con il gruppo mi trovo bene, siamo ragazzi giovani e quindi quando siamo giovani si va sempre d'accordo un po' con tutti. Arrivavamo da un periodo con due sconfitte consecutive, quella a Picerno un po' brutta, ci siamo rialzati alla grande, facendo due vittorie importanti, a Crotone non era facile, lì tanti perdono anche con l'uomo in più. Noi siamo riusciti a portare a casa il risultato e poi oggi dopo un inizio un po' timido l'abbiamo ribaltata, ed è prova di una grande squadra, contro una squadra come il Foggia che comunque è una società ambiziosa siamo riusciti a portare a casa il risultato".

Che emozione è per te questo primo gol?

"Per me è uno dei più importanti, non il più bello forse. Però forse è il più importante per me. Indossare questa maglia è qualcosa che non so spiegare, è anche difficile dirti quello che sto provando, però sono davvero contento, lo aspettavo, anche perché non segnavo da tanto, l'ultimo gol lo avevo segnato a ottobre della scorsa stagione quindi sono contento".

Ci racconti il gol, quando hai attaccato la palla di Seck?

"Sono andato sul passaggio, ma ho rivisto il video in spogliatoio e me l'ha praticamente tirata addosso, sono stato fortunato un pochino quindi va bene così".

Quest'estate ti ha cercato il Foggia: è vero?

"Quest'estate il Foggia mi ha cercato, mi è dispiaciuto rifiutare ma quando mi ha chiamato l'Inter è stata la mia prima scelta".

Qualche anno fa eravamo a Caravaggio, ti ho fermato per un'intervista e tu, che stavi scappando, mi hai detto: "Devo andare a vedere l'Inter!" Per te è il coronamento di un sogno?

"E' difficile spiegare le emozioni, soprattutto dopo il gol. Per me indossare questa maglietta è un sogno, non sono in prima squadra purtroppo, ma c'è gente più forte di me quindi meglio così. Anche giocare la Serie C con questa maglia mi dà quella roba lì in più, mi riempie il cuore".