L'ennesima vergogna nel mondo del calcio si è consumata poco prima delle 18, quando a Torino, all'Allianz Stadium, la curva della formazione bianconera non ha rispettato il minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Sandro Mazzola. Non solo: molti sostenitori juventini hanno deciso di voltarsi di spalle rispetto al campo, intonando anche alcuni cori poco carini.

Sezione: News / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 18:30
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione