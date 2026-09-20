L'ennesima vergogna nel mondo del calcio si è consumata poco prima delle 18, quando a Torino, all'Allianz Stadium, la curva della formazione bianconera non ha rispettato il minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Sandro Mazzola. Non solo: molti sostenitori juventini hanno deciso di voltarsi di spalle rispetto al campo, intonando anche alcuni cori poco carini.