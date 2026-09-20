Sandro Mazzola è un pezzo della storia dell'Inter. Proprio per questo motivo in questi giorni tanti ex compagni, avversari o personaggi noti stanno ricordando il figlio del grande Valentino, scomparso il 19 settembre a 83 anni. Tra loro anche l'attore e comico Paolo Rossi a La Repubblica, che ha descritto così il suo incontro preferito con Mazzola: "Era una partita del cuore, Inter-Milan, ovviamente eravamo entrambi nell'Inter. Io attaccante lui alle mie spalle, tra il centrocampo e la trequarti. Sandro continuava a lanciarmi. Una, due, cinque, sette, dieci volte. Io correvo e la palla però era sempre un metro avanti. Alla fine lui mi abbracciò e provò a consolarmi. 'Scusa, è che ero abituato a uno un po’ più veloce che si chiamava Jair'. Ecco, cosa posso voler ricordare di meglio da interista?"

Su Mazzola come persona, Rossi ha detto: "Era gentile, generoso mi pare, il problema è che quando incontri miti così potenti rimani come paralizzato. Stordito. Come è possibile che Mazzola sia qui a lanciarmi? Era una personalità straordinaria, fuori scala". Infine, Mazzola ha giocato un ruolo pesante nel far sì che Rossi sia diventato interista. L'attore ha raccontato: "La fede calcistica, come in qualche caso quella politica, è spesso una questione di circostanze fortuite. Dipende da dove sei andato a sbattere. E io ho sbattuto su Mazzola".