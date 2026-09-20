Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha ricordato a Sportmediaset Sandro Mazzola, scomparso ieri all’età di 83 anni: “È una leggenda dell'Inter che ci ha lasciato. Ha indossato una sola maglia, ha indossato questa maglia per ben 17 stagioni consecutive, quindi un'intera vita dedicata al club. Lui ha contribuito a scrivere delle pagine sicuramente straordinarie di quell'Inter, delle grandi Inter di Helenio Herrera e di Angelo Moratti, e oggi noi come società abbiamo un obbligo di preservare la memoria di questa icona, perché all'interno della memoria sono contenuti tanti valori che noi dobbiamo necessariamente trasmettere attraverso il suo esempio alla nuova generazione e a tutti i nostri ragazzi del settore giovanile”.
Condivide con noi un aneddoto, un ricordo particolare?
“I ricordi possono essere due, perché lui ha svolto anche un'attività di dirigente. Da calciatore, io ero piccolo, però ricordo la vittoria della seconda Coppa dei Campioni a San Siro, quando ho assistito dalla tribuna alla vittoria contro il Benfica. E la seconda invece da collega, quando lui era direttore generale di Euro Venezia, aveva negoziato con lui un talento che poi avrebbe potuto fare ancora meglio, ma che comunque era già un grande giocatore, che era Alvaro Recoba”.
Autore: Ludovica Ferrante
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