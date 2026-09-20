Nella filastrocca della Grande Inter, oltre al compianto Sandro Mazzola, mancato in questi giorni, c'è un "ballottaggio", quello tra Milani, Peirò e Angelo Domenghini. Proprio quest'ultimo ha ricordato Mazzola in una lunga intervista, concessa al quotidiano Il Messaggero: "Ero in contatto con la famiglia e quindi ero a conoscenza che Sandro fosse vicino alla fine. In ogni caso, anche se ero preparato, per me è stata una mazzata", ha rivelato.

Il dualismo con Rivera e la grande Inter

Domenghini ha detto: "Se ne va un pezzo d'Italia bello grande, un pezzo importante". Probabilmente adesso i giocatori della Grande Inter avrebbero valutazioni astronomiche sul mercato. L'ex nerazzurro ha risposto: "I tempi sono diversi. Occorre accettare anche questo".

Sul dualismo Mazzola-Rivera, con il secondo che ha vinto un Pallone d'Oro, Domenghini ha detto: "Se l’aveva vinto Gianni, sarebbe stato giusto darne uno anche a Sandro, che non valeva meno di lui. La rivalità che c’era fra loro in quegli anni, d’altronde, era grande davvero. Del campionato del Mondo del 1970 ho il ricordo di un grande Mazzola. Purtroppo in quel periodo aveva a che fare con un 'manico', cioè un allenatore, che stimava sia lui che Rivera, ma doveva trovare un modo per farli convivere".

In passato si è parlato anche di un rapporto difficile tra Mazzola e Domenghini, ma il secondo ha raccontato: "I problemi qualche volta si hanno con tutti, ma bisognava comprenderli e superarli. Io, ad esempio, nel 1969 non volevo andare al Cagliari, invece è stata la mia fortuna, visto che poi lì ho vinto un altro scudetto. Ma la vera fortuna, è stata l’Inter, naturalmente, perché il club nerazzurro mi ha dato tutto". Infine, sulle possibilità di vittoria della Grande Inter nel calcio moderno ha detto: "Adesso è cambiato il mondo, ma penso proprio che vinceremmo tutto anche adesso".