Massimo Ambrosini, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha analizzato il pareggio per 2-2 tra Roma e Inter all'Olimpico, sottolineando soprattutto la forza mostrata dai nerazzurri nel riuscire a recuperare una partita complicata. "Per me l'Inter è più contenta, ma la Roma non meritava di perderla. La Roma ha fatto meglio nel primo tempo rispetto a quanto ha fatto l'Inter nel secondo, ma per rimontare qua devi essere veramente forte". L'ex centrocampista ha promosso lo spettacolo offerto dalle due squadre: "È stata una gran bella partita, i cambi di Carlos Augusto e Sucic hanno aiutato molto".
"La Roma esce più che a testa alta"
Ambrosini ha riconosciuto anche i meriti della squadra di Gasperini, capace di mettere in grande difficoltà l'Inter per lunghi tratti. "Bella partita, per me l'Inter è la più contenta ma la Roma esce non a testa alta, di più". Secondo il commentatore, uno dei rischi per la formazione nerazzurra può essere rappresentato proprio dalla consapevolezza della propria forza. "Quando pensi di essere più forte inconsciamente scali la marcia, ma qui non puoi permettertelo. Può capitare".
"L'Inter è una corazzata"
Ambrosini considera comunque la squadra di Chivu ancora il principale riferimento del campionato. "Una squadra come l'Inter, se avesse sistemato anche quello, non parleremmo nemmeno di un campionato. Dovremmo fare un monumento se Roma e Como dovessero starle attaccate". Infine, una considerazione che sintetizza la sua lettura della partita dell'Olimpico: "L'Inter è una corazzata che può perdere 2-0 e rimontare: in questo momento è tanto".
Autore: Ludovica Ferrante
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